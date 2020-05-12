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Зеленський назвав головні умови для зміни етапів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен наступний етап пом’якшення залежить від показників захворюваності на COVID-19 та завантаженості лікарень.
Дивися повний текст Зеленський назвав головні умови для зміни етапів пом’якшення карантину (відео)
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Додано: Чет 14 тра, 2020 09:35
Як мені подобається коли люди які повинні виконувати зовсім інші функції в державі, становляться просто дикторами, розмовляючими головами.
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askoldlavskiy
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