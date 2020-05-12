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Зеленський назвав головні
умови для зміни етапів...

Зеленський назвав головні умови для зміни етапів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:35

Зеленський назвав головні умови для зміни етапів...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен наступний етап пом’якшення залежить від показників захворюваності на COVID-19 та завантаженості лікарень.

Дивися повний текст Зеленський назвав головні умови для зміни етапів пом’якшення карантину (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:35

Як мені подобається коли люди які повинні виконувати зовсім інші функції в державі, становляться просто дикторами, розмовляючими головами.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:19

А "як дышал, як дышал" на стадіоні. В якомусь ролику казав що не "чмо", напевно в душі відчував що так і є.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:27

Re: Зеленський назвав головні умови для зміни етапів...

Дождь погасил пожар - спасибо МЧС))
Депутаты приняли Закон, который должен увеличить их кормушку - спасибо депутатам))
Стадо должно сидеть и бояться иначе Вове страшно тырить деньги - спасибо вирусу)))
farm
 
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