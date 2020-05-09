Про це 14 травня в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив глава відомства Владислав Криклій, передає ТСН.
Дивися повний текст \"Замінити маршрутки\": в Україні можуть впровадити нову модель громадського транспорту.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:46
"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Замінити маршрутки\": в Україні можуть впровадити нову модель громадського транспорту.
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:46
Он хоть сам понял, что сказал? Бред сумасшедшего.....впрочем, как и всё в этой стране....
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:07
Re:
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