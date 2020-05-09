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"Замінити маршрутки": в Україні
можуть впровадити нову...

"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:46

"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...

Пропонуємо до обговорення:
Про це 14 травня в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив глава відомства Владислав Криклій, передає ТСН.

Дивися повний текст \"Замінити маршрутки\": в Україні можуть впровадити нову модель громадського транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:46

Он хоть сам понял, что сказал? Бред сумасшедшего.....впрочем, как и всё в этой стране....
finuser370
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50

У предшественника трава была круче , тот вещал про гиперлуп
vill
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:07

Re:

  vill написав:У предшественника трава была круче , тот вещал про гиперлуп
не только трава, но и яйца крепче были).. вы про неопланы забыли)).
Джон
 
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