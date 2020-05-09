Про це 14 травня в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив глава відомства Владислав Криклій, передає ТСН.
Дивися повний текст \"Замінити маршрутки\": в Україні можуть впровадити нову модель громадського транспорту.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:46
"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Замінити маршрутки\": в Україні можуть впровадити нову модель громадського транспорту.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:07
Re:
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:27
Re:
Ну - взагалі-то маршрутки - це чи не найгірший варіант міського транспорту в принципі ... Тролейбус та трамвай - ідеальні при правильній організації ...
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:16
сейчас топ чиновники в гостях у 1+1 рассказывают как будет жить страна. офиц средства донесения информации не предусмотрены.
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:21
тромваи 2 месяца пустые ходят, там такой финансовый ресурс образоварся, что трубец...местные власти смогут покупать новые трамваи вместе с гиперпулами. Причем рядом будит остановки в Конче Заспу и на Марс
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:24
Электробус самый ДОРОГОЙ и НЕ эфективный вид транспорта. Я категоричиски против электоробусов.
Нужно развивать трамвай он сам быстрый и эфектывные. Также тролейбус или гибридный автобус.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:12
Большие автобусы имеют и большой интервал. Маршрутки идут одна за одной через 5-10 минут, а автобусы - раз в час. Хочешь доехать вовремя - садись на маршрутку, хочешь доехать с комфортом - жди автобус.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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