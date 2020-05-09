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"Замінити маршрутки": в Україні
можуть впровадити нову...

"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:46

"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...

Пропонуємо до обговорення:
Про це 14 травня в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив глава відомства Владислав Криклій, передає ТСН.

Дивися повний текст \"Замінити маршрутки\": в Україні можуть впровадити нову модель громадського транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50

У предшественника трава была круче , тот вещал про гиперлуп
vill
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:07

Re:

  vill написав:У предшественника трава была круче , тот вещал про гиперлуп
не только трава, но и яйца крепче были).. вы про неопланы забыли)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:27

Re:

Ну - взагалі-то маршрутки - це чи не найгірший варіант міського транспорту в принципі ... Тролейбус та трамвай - ідеальні при правильній організації ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:35

При папередниках и деньги в бюджете были))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:16

сейчас топ чиновники в гостях у 1+1 рассказывают как будет жить страна. офиц средства донесения информации не предусмотрены.
azon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:21

тромваи 2 месяца пустые ходят, там такой финансовый ресурс образоварся, что трубец...местные власти смогут покупать новые трамваи вместе с гиперпулами. Причем рядом будит остановки в Конче Заспу и на Марс
grig90vic
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:24

Электробус самый ДОРОГОЙ и НЕ эфективный вид транспорта. Я категоричиски против электоробусов.
Нужно развивать трамвай он сам быстрый и эфектывные. Также тролейбус или гибридный автобус.
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:27

Пусть лучше велодорожки нормальные сделают.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:12

Большие автобусы имеют и большой интервал. Маршрутки идут одна за одной через 5-10 минут, а автобусы - раз в час. Хочешь доехать вовремя - садись на маршрутку, хочешь доехать с комфортом - жди автобус.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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