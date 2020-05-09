"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...

Додано: Чет 14 тра, 2020 19:12

Большие автобусы имеют и большой интервал. Маршрутки идут одна за одной через 5-10 минут, а автобусы - раз в час. Хочешь доехать вовремя - садись на маршрутку, хочешь доехать с комфортом - жди автобус.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.