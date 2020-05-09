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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:09
Ніколи не було таких проєктів по заміні маршруток на щось інше і ось знову.
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:21
Re:
В нормальных европейский странах, автобусы ходят четко по расписанию. Ты приходишь на остановку в обозначенное время и знаешь что автобус прийдет. У нас приходишь на маршрутку и можешь ждать сколько угодно. Что в таком случае лучше?
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