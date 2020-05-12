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"Замінити маршрутки": в Україні
можуть впровадити нову...

"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:40

Правильно! У людей как раз, много лишних денег накопилось. Можем себе позволить!
samuel_cruz_arizona
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:09

Ніколи не було таких проєктів по заміні маршруток на щось інше і ось знову.
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:09

Про Троещину опять никто не подумал.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:21

Re:

  warlamp написав:Большие автобусы имеют и большой интервал. Маршрутки идут одна за одной через 5-10 минут, а автобусы - раз в час. Хочешь доехать вовремя - садись на маршрутку, хочешь доехать с комфортом - жди автобус.


В нормальных европейский странах, автобусы ходят четко по расписанию. Ты приходишь на остановку в обозначенное время и знаешь что автобус прийдет. У нас приходишь на маршрутку и можешь ждать сколько угодно. Что в таком случае лучше?
Laven
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:38

Смешные министры. Принять можно любой законопроект, даже про массовый полёт на Луну.
Хотелось бы видеть источник финансирования.
Да и вопрос рентабельности курсирования большого автобуса на не магистральном маршруте очень интересен.
Или будет как в домаршруточную эру, всего один большой автобус ходит по маршруту, и людям надо по часу его ждать. В этом случае пошли они на три буквы со своими комфортабельными редкими автобусами. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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