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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:40
Правильно! У людей как раз, много лишних денег накопилось. Можем себе позволить!
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:09
Ніколи не було таких проєктів по заміні маршруток на щось інше і ось знову.
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:21
Re:
В нормальных европейский странах, автобусы ходят четко по расписанию. Ты приходишь на остановку в обозначенное время и знаешь что автобус прийдет. У нас приходишь на маршрутку и можешь ждать сколько угодно. Что в таком случае лучше?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:38
Смешные министры. Принять можно любой законопроект, даже про массовый полёт на Луну.
Хотелось бы видеть источник финансирования.
Да и вопрос рентабельности курсирования большого автобуса на не магистральном маршруте очень интересен.
Или будет как в домаршруточную эру, всего один большой автобус ходит по маршруту, и людям надо по часу его ждать. В этом случае пошли они на три буквы со своими комфортабельными редкими автобусами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:20
Начнём с того, что маршрутки тоже ходят по расписанию. Пока приедет один большой автобус, полный льготников, проскочат несколько маршруток.
Допустим,заболел водитель или поломался большой автобус - всё, приехали ! А если сойдёт с линии одна маршрутка, то этого никто практически и не заметит, их много.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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