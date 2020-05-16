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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:40
Правильно! У людей как раз, много лишних денег накопилось. Можем себе позволить!
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:09
Ніколи не було таких проєктів по заміні маршруток на щось інше і ось знову.
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:21
Re:
В нормальных европейский странах, автобусы ходят четко по расписанию. Ты приходишь на остановку в обозначенное время и знаешь что автобус прийдет. У нас приходишь на маршрутку и можешь ждать сколько угодно. Что в таком случае лучше?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:38
Смешные министры. Принять можно любой законопроект, даже про массовый полёт на Луну.
Хотелось бы видеть источник финансирования.
Да и вопрос рентабельности курсирования большого автобуса на не магистральном маршруте очень интересен.
Или будет как в домаршруточную эру, всего один большой автобус ходит по маршруту, и людям надо по часу его ждать. В этом случае пошли они на три буквы со своими комфортабельными редкими автобусами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:20
Начнём с того, что маршрутки тоже ходят по расписанию. Пока приедет один большой автобус, полный льготников, проскочат несколько маршруток.
Допустим,заболел водитель или поломался большой автобус - всё, приехали ! А если сойдёт с линии одна маршрутка, то этого никто практически и не заметит, их много.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 17 тра, 2020 00:04
Если заболел водитель, на маршрут выйдет другой. Если поломался автобус, в автопарке есть запас. Маршрутки это просто Африка. Во всех нормальных странах только нормальные автобусы, а не куча ржавых ведер, которые создают пробки на дорогах.
Додано: Нед 17 тра, 2020 07:37
Есть понятие рентабельность. Никто в убыток не будет гонять большой автобус не на магистральном маршруте. Если всякие горсоветы будут доплачивать из других карманов, то тогда нет вопросов. Но в ближайшие году для нашей страны, судя по событиям в экономике, это маловероятно. Да и глупо, зачем платить, когда небольшие маршрутки позволяют не платить им дотации, да еще и немного налогов с них собирать.
Большие автобусы рентабельны в основном на магистральниках, соединяющих вокзал - центр - основная точка спального района. Для миллионной Одессы, например, это максимум, 5-7 маршрутов, дальше как паучки разбегаются от этих точек мелкие маршрутки, покрывая боьшую площадь. Эта схема тогда рентабельна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 тра, 2020 09:09
Re: "Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову..
Достаточно ввести безнал оплату в маршрутках и они сами исчезнут)
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