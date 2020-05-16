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"Замінити маршрутки": в Україні
можуть впровадити нову...

"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:40

Правильно! У людей как раз, много лишних денег накопилось. Можем себе позволить!
samuel_cruz_arizona
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:09

Ніколи не було таких проєктів по заміні маршруток на щось інше і ось знову.
espanol
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Про Троещину опять никто не подумал.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:21

Re:

  warlamp написав:Большие автобусы имеют и большой интервал. Маршрутки идут одна за одной через 5-10 минут, а автобусы - раз в час. Хочешь доехать вовремя - садись на маршрутку, хочешь доехать с комфортом - жди автобус.


В нормальных европейский странах, автобусы ходят четко по расписанию. Ты приходишь на остановку в обозначенное время и знаешь что автобус прийдет. У нас приходишь на маршрутку и можешь ждать сколько угодно. Что в таком случае лучше?
Laven
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:38

Смешные министры. Принять можно любой законопроект, даже про массовый полёт на Луну.
Хотелось бы видеть источник финансирования.
Да и вопрос рентабельности курсирования большого автобуса на не магистральном маршруте очень интересен.
Или будет как в домаршруточную эру, всего один большой автобус ходит по маршруту, и людям надо по часу его ждать. В этом случае пошли они на три буквы со своими комфортабельными редкими автобусами. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:20

  Laven написав:
  warlamp написав:Большие автобусы имеют и большой интервал. Маршрутки идут одна за одной через 5-10 минут, а автобусы - раз в час. Хочешь доехать вовремя - садись на маршрутку, хочешь доехать с комфортом - жди автобус.


В нормальных европейский странах, автобусы ходят четко по расписанию. Ты приходишь на остановку в обозначенное время и знаешь что автобус прийдет. У нас приходишь на маршрутку и можешь ждать сколько угодно. Что в таком случае лучше?


Начнём с того, что маршрутки тоже ходят по расписанию. Пока приедет один большой автобус, полный льготников, проскочат несколько маршруток.
Допустим,заболел водитель или поломался большой автобус - всё, приехали ! А если сойдёт с линии одна маршрутка, то этого никто практически и не заметит, их много.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:04

  warlamp написав: Начнём с того, что маршрутки тоже ходят по расписанию. Пока приедет один большой автобус, полный льготников, проскочат несколько маршруток.
Допустим,заболел водитель или поломался большой автобус - всё, приехали ! А если сойдёт с линии одна маршрутка, то этого никто практически и не заметит, их много.


Если заболел водитель, на маршрут выйдет другой. Если поломался автобус, в автопарке есть запас. Маршрутки это просто Африка. Во всех нормальных странах только нормальные автобусы, а не куча ржавых ведер, которые создают пробки на дорогах.
Laven
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 07:37

  Laven написав:
  warlamp написав: Начнём с того, что маршрутки тоже ходят по расписанию. Пока приедет один большой автобус, полный льготников, проскочат несколько маршруток.
Допустим,заболел водитель или поломался большой автобус - всё, приехали ! А если сойдёт с линии одна маршрутка, то этого никто практически и не заметит, их много.


Если заболел водитель, на маршрут выйдет другой. Если поломался автобус, в автопарке есть запас. Маршрутки это просто Африка. Во всех нормальных странах только нормальные автобусы, а не куча ржавых ведер, которые создают пробки на дорогах.


Есть понятие рентабельность. Никто в убыток не будет гонять большой автобус не на магистральном маршруте. Если всякие горсоветы будут доплачивать из других карманов, то тогда нет вопросов. Но в ближайшие году для нашей страны, судя по событиям в экономике, это маловероятно. Да и глупо, зачем платить, когда небольшие маршрутки позволяют не платить им дотации, да еще и немного налогов с них собирать.

Большие автобусы рентабельны в основном на магистральниках, соединяющих вокзал - центр - основная точка спального района. Для миллионной Одессы, например, это максимум, 5-7 маршрутов, дальше как паучки разбегаются от этих точек мелкие маршрутки, покрывая боьшую площадь. Эта схема тогда рентабельна.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:09

Re: "Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову..

Достаточно ввести безнал оплату в маршрутках и они сами исчезнут)
GALeon
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