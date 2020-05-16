Додано: Нед 17 тра, 2020 07:37

Laven написав: warlamp написав: Начнём с того, что маршрутки тоже ходят по расписанию. Пока приедет один большой автобус, полный льготников, проскочат несколько маршруток.

Допустим,заболел водитель или поломался большой автобус - всё, приехали ! А если сойдёт с линии одна маршрутка, то этого никто практически и не заметит, их много. Начнём с того, что маршрутки тоже ходят по расписанию. Пока приедет один большой автобус, полный льготников, проскочат несколько маршруток.Допустим,заболел водитель или поломался большой автобус - всё, приехали ! А если сойдёт с линии одна маршрутка, то этого никто практически и не заметит, их много.



Если заболел водитель, на маршрут выйдет другой. Если поломался автобус, в автопарке есть запас. Маршрутки это просто Африка. Во всех нормальных странах только нормальные автобусы, а не куча ржавых ведер, которые создают пробки на дорогах. Если заболел водитель, на маршрут выйдет другой. Если поломался автобус, в автопарке есть запас. Маршрутки это просто Африка. Во всех нормальных странах только нормальные автобусы, а не куча ржавых ведер, которые создают пробки на дорогах.

Есть понятие рентабельность. Никто в убыток не будет гонять большой автобус не на магистральном маршруте. Если всякие горсоветы будут доплачивать из других карманов, то тогда нет вопросов. Но в ближайшие году для нашей страны, судя по событиям в экономике, это маловероятно. Да и глупо, зачем платить, когда небольшие маршрутки позволяют не платить им дотации, да еще и немного налогов с них собирать.Большие автобусы рентабельны в основном на магистральниках, соединяющих вокзал - центр - основная точка спального района. Для миллионной Одессы, например, это максимум, 5-7 маршрутов, дальше как паучки разбегаются от этих точек мелкие маршрутки, покрывая боьшую площадь. Эта схема тогда рентабельна.