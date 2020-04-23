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Агентство авіабезпеки ЄС внесло три українські аеропорти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) внесло до списку аеропортів, розташованих районах з високим ризиком передачі інфекції COVID-19, аеропорти в Києві та Чернівцях.
Дивися повний текст Агентство авіабезпеки ЄС внесло три українські аеропорти до списку ризикових
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:51
Ну ржунимагу.... :-) Только 3 опасные - остальные безопасные? )))))
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finuser370
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