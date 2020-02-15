Карантин слабшає і поступово все більше МФО повертаються до роботи.
Дивися повний текст МФО поступово відновлюють кредитування.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:55
МФО поступово відновлюють кредитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МФО поступово відновлюють кредитування.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:49
Re: МФО поступово відновлюють кредитування
наперсточники не требуют документов и номер телефона, а значит не придут потом домой и не будут доставать звонками )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:44
Re: МФО поступово відновлюють кредитування
Согласен! Напёрсточники честнее!
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