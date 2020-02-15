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МФО поступово
відновлюють кредитування

МФО поступово відновлюють кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:55

МФО поступово відновлюють кредитування

Пропонуємо до обговорення:
Карантин слабшає і поступово все більше МФО повертаються до роботи.

Дивися повний текст МФО поступово відновлюють кредитування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:49

Re: МФО поступово відновлюють кредитування

  finuser370 написав:Кстати, а чем МФО отличаются от "напёрсточников"?

наперсточники не требуют документов и номер телефона, а значит не придут потом домой и не будут доставать звонками )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:44

Re: МФО поступово відновлюють кредитування

Согласен! Напёрсточники честнее! :lol:
finuser370
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:50

МФО действительно в карантин свернулись на 75%. Сейчас начнут кредитовать всех и вся - нагонять упущенное! А люди без денег сами будут не против взять у них денег.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:54

Когда уже их позакрывают эти шаражки. Надеюсь у народа хватит мозгов не брать. Уже сколько вляпалось.
ozhga1986
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