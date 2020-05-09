Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко очікує кадрового оновлення Державної митної служби на 30-40%, ключові кадрові рішення буде ухвалено до кінця травня.
Дивися повний текст Міністр фінансів очікує кадрового оновлення митниці на 30-40%.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:57
Міністр фінансів очікує кадрового оновлення митниці на...
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Дивися повний текст Міністр фінансів очікує кадрового оновлення митниці на 30-40%.
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:57
А зачем обновлять???? НОВЫЕ бандюки рвутся к кормушке, выкидывая СТАРЫХ, вечный круговорот. А нам то оно к чему?
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