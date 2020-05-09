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Міністр фінансів очікує кадрового
оновлення митниці на...

Міністр фінансів очікує кадрового оновлення митниці на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:57

Міністр фінансів очікує кадрового оновлення митниці на...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко очікує кадрового оновлення Державної митної служби на 30-40%, ключові кадрові рішення буде ухвалено до кінця травня.

Дивися повний текст Міністр фінансів очікує кадрового оновлення митниці на 30-40%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:57

А зачем обновлять???? НОВЫЕ бандюки рвутся к кормушке, выкидывая СТАРЫХ, вечный круговорот. А нам то оно к чему?
finuser370
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