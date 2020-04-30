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Підходи до майбутнього
регулювання ринку ломбардів

Підходи до майбутнього регулювання ринку ломбардів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:06

Підходи до майбутнього регулювання ринку ломбардів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті НБУ.

Дивися повний текст Підходи до майбутнього регулювання ринку ломбардів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:07

А с банками так не хотят поступить? Чтоб долг был не больше залога. А то если залог в цене упал то и залог заберут и должен будешь. Регуляторы хер-вы. А у ломбардов и сейчас больше чем заложил не требуют. Золото продали и забыли.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:45

  PUnder написав:А с банками так не хотят поступить? Чтоб долг был не больше залога. А то если залог в цене упал то и залог заберут и должен будешь. Регуляторы хер-вы. А у ломбардов и сейчас больше чем заложил не требуют. Золото продали и забыли.

Было бы неплохо, но при этом, чтобы стоимость залога не занижалась в разы, и чтобы залог оставался в собственности заемщика, и чтобы процентная ставка...
Honey
 
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