Про це йдеться на сайті НБУ.
Дивися повний текст Підходи до майбутнього регулювання ринку ломбардів.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:06
Підходи до майбутнього регулювання ринку ломбардів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підходи до майбутнього регулювання ринку ломбардів.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:07
А с банками так не хотят поступить? Чтоб долг был не больше залога. А то если залог в цене упал то и залог заберут и должен будешь. Регуляторы хер-вы. А у ломбардов и сейчас больше чем заложил не требуют. Золото продали и забыли.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:45
Было бы неплохо, но при этом, чтобы стоимость залога не занижалась в разы, и чтобы залог оставался в собственности заемщика, и чтобы процентная ставка...
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