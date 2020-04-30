RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Сінгапурі парки патрулюють
роботи-собаки - стежать за...

У Сінгапурі парки патрулюють роботи-собаки - стежать за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:28

У Сінгапурі парки патрулюють роботи-собаки - стежать за...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Сінгапуру запускає в місцеві парки робота-собаку Spot від Boston Dynamics, щоб він допомагав людям дотримуватися соціальної дистанції.

Дивися повний текст У Сінгапурі парки патрулюють роботи-собаки - стежать за дистанцією (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88216
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:30

Поразительно, как писатели новостей, используя достоверные данные, ухитряются вызвать у читателя ложное представление о действительности.

Сейчас, когда все с опасением ждут окончания карантина и последствий этого в плане эпидемиологической ситуации, после фразы "не так давно Сінгапур входив до списку країн, які ефективно справлялися з коронавірусом. Але в країну прийшла друга хвиля" у читателя просто не может возникнуть иного мнения, чем такое, что "друга хвиля" пришла уже после преодоления большой, основной волны.
На самом же деле, то, что, теоретически, можно было бы назвать "первой волной" в Сингапуре происходило с 23 января по 29 февраля. 16-го февраля был достигнут локальный максимум в аж 57 больных, после чего их число снизилось до 30. Но уже 4-го марта начался новый подъем, который и перерос в полноценную, как у всех, эпидемию до 24671 случаев 12-го мая. Но, извините, эта "первая волна", которую без лупы не разглядеть на графике, закончилась два с половиной месяца назад! За две недели ДО НАЧАЛА карантина в Украине. То есть, совсем не "не так давно". А вторая волна, которая якобы "пришла в страну", на самом деле из нее уже уходит. На графике четко видно замедление роста числа больных и резкое увеличение числа выздоровевших. Судя по всему, 12-го мая как раз и станет пиком заболеваемости, и теперь она пойдет на спад.

Зображення

(c) https://covid19.rnbo.gov.ua/
hilgurt
 
Повідомлень: 14
З нами з: 07.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ оприлюднив правила роботи колекторських компаній
R2 » Чет 07 тра, 2020 10:40
2 413
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 07:24
Клиент20
Через карантин без роботи залишились 277 тисяч ФОПів -...
R2 » Суб 02 тра, 2020 12:58
2 409
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 13:45
awant
Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за... 1, 2
R2 » Чет 30 кві, 2020 13:32
12 1054
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 18:17
hno3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18902)
14.05.2020 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.