У Сінгапурі парки патрулюють роботи-собаки - стежать за...

Додано: Чет 14 тра, 2020 11:30

Поразительно, как писатели новостей, используя достоверные данные, ухитряются вызвать у читателя ложное представление о действительности.Сейчас, когда все с опасением ждут окончания карантина и последствий этого в плане эпидемиологической ситуации, после фразы "не так давно Сінгапур входив до списку країн, які ефективно справлялися з коронавірусом. Але в країну прийшла друга хвиля" у читателя просто не может возникнуть иного мнения, чем такое, что "друга хвиля" пришла уже после преодоления большой, основной волны.На самом же деле, то, что, теоретически, можно было бы назвать "первой волной" в Сингапуре происходило с 23 января по 29 февраля. 16-го февраля был достигнут локальный максимум в аж 57 больных, после чего их число снизилось до 30. Но уже 4-го марта начался новый подъем, который и перерос в полноценную, как у всех, эпидемию до 24671 случаев 12-го мая. Но, извините, эта "первая волна", которую без лупы не разглядеть на графике, закончилась два с половиной месяца назад! За две недели ДО НАЧАЛА карантина в Украине. То есть, совсем не "не так давно". А вторая волна, которая якобы "пришла в страну", на самом деле из нее уже уходит. На графике четко видно замедление роста числа больных и резкое увеличение числа выздоровевших. Судя по всему, 12-го мая как раз и станет пиком заболеваемости, и теперь она пойдет на спад.(c)