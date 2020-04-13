Минуло два місяці з початку карантину.
Дивися повний текст Як карантин змінив сферу зайнятості і чого варто очікувати.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:28
Як карантин змінив сферу зайнятості і чого варто очікувати
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Дивися повний текст Як карантин змінив сферу зайнятості і чого варто очікувати.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:28
как стимулировать занятость?
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