RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як карантин змінив сферу
зайнятості і чого варто очікувати

Як карантин змінив сферу зайнятості і чого варто очікувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:28

Як карантин змінив сферу зайнятості і чого варто очікувати

Пропонуємо до обговорення:
Минуло два місяці з початку карантину.

Дивися повний текст Як карантин змінив сферу зайнятості і чого варто очікувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88216
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:28

как стимулировать занятость?

https://censor.net.ua/blogs/3195438/5_k ... dnovlennyu
arturkamd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 08.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як подати документи до Центру зайнятості онлайн під час...
R2 » Пон 13 кві, 2020 08:46
3 642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 16:51
crosslllhornet
Експерти пояснили, чому зараз варто скуповувати долари
R2 » Суб 09 тра, 2020 11:30
8 2817
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 тра, 2020 11:52
finuser386
Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з...
R2 » Пон 04 тра, 2020 16:17
8 575
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:48
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18902)
14.05.2020 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.