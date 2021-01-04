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Пенсійний фонд розповів, куди
звертатися при затримці...

Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:51

Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в ПФ.

Дивися повний текст Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці доставки пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:52

Здравствуйте, живу в городе Одессе, пенсию задерживают, 1000гривен отец, мать получила, я жду надеюсь и верю инвалид 3групы,моло того что получаю 1560гр,так ещё и задерживают на почте, совсем совести нет.
stukalinpasa
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:19

Уже 15 декабря,а соцпенсий нет.Зеленская гадина,шобтисдох вместе со своим выводком жидовничьим
iosifkobzdon
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