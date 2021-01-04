Про це повідомили в ПФ.
Дивися повний текст Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці доставки пенсії.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:51
Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці...
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Дивися повний текст Пенсійний фонд розповів, куди звертатися при затримці доставки пенсії.
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:52
Здравствуйте, живу в городе Одессе, пенсию задерживают, 1000гривен отец, мать получила, я жду надеюсь и верю инвалид 3групы,моло того что получаю 1560гр,так ещё и задерживают на почте, совсем совести нет.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:19
Уже 15 декабря,а соцпенсий нет.Зеленская гадина,шобтисдох вместе со своим выводком жидовничьим
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