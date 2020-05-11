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Міністр інфраструктури виступив
проти відкриття метро в...

Міністр інфраструктури виступив проти відкриття метро в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:29

Міністр інфраструктури виступив проти відкриття метро в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

Дивися повний текст Міністр інфраструктури виступив проти відкриття метро в Києві з 25 травня.
R2
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Этот гиперлуп,что медик?
sena_2008atp
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Нужен ещё месяц простоя предприятий, чтоб потом объявить их банкротами и выставить на приватизацию за гроши. Приватизация Укрзалізниці за копейки, например, это гарантия безбедной жизни правнуков.))
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Ваш гиперлуп - это квартал 95 во главе с зезедентом ...)) Гиперлупом Омелян занимался
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:47

Re: Міністр інфраструктури виступив проти відкриття метро в.

ну тут я согласна, метро рановато открывать. Мне интересно, летние террасы в рестиках забиты под завязку или можно еще где-то занять столик? )))) Открытие этих террас так преподносили, что прям перемога с вирусом! Интересно, реально миллионы людей прям не могли дождаться открытия забегаловок и харчевен?
vetka
 
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