Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.
Дивися повний текст Міністр інфраструктури виступив проти відкриття метро в Києві з 25 травня.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 13:29
Міністр інфраструктури виступив проти відкриття метро в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр інфраструктури виступив проти відкриття метро в Києві з 25 травня.
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:38
Нужен ещё месяц простоя предприятий, чтоб потом объявить их банкротами и выставить на приватизацию за гроши. Приватизация Укрзалізниці за копейки, например, это гарантия безбедной жизни правнуков.))
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:41
Ваш гиперлуп - это квартал 95 во главе с зезедентом ...)) Гиперлупом Омелян занимался
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:47
Re: Міністр інфраструктури виступив проти відкриття метро в.
ну тут я согласна, метро рановато открывать. Мне интересно, летние террасы в рестиках забиты под завязку или можно еще где-то занять столик? )))) Открытие этих террас так преподносили, что прям перемога с вирусом! Интересно, реально миллионы людей прям не могли дождаться открытия забегаловок и харчевен?
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