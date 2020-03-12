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Заборгованість контрагентів,
які отримують газ на...

Заборгованість контрагентів, які отримують газ на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:40

Заборгованість контрагентів, які отримують газ на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті "Нафтогазу".

Дивися повний текст Заборгованість контрагентів, які отримують газ на пільгових умовах, склала 69,7 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:40

Бывшие "кормители" опять на шею сели.
a_kymlach
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