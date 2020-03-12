Про це йдеться на сайті "Нафтогазу".
Дивися повний текст Заборгованість контрагентів, які отримують газ на пільгових умовах, склала 69,7 млрд грн.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 13:40
Заборгованість контрагентів, які отримують газ на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість контрагентів, які отримують газ на пільгових умовах, склала 69,7 млрд грн.
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