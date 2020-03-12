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Заборгованість контрагентів, які отримують газ на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:40
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R2
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Додано: Чет 14 тра, 2020 13:40
Бывшие "кормители" опять на шею сели.
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a_kymlach
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:27
все вернулось.Привет новый Янукович, пора у росии 3 млрд просить
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grig90vic
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