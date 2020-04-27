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Укрпошта продає
непрофільні активи

Укрпошта продає непрофільні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:26

Укрпошта продає непрофільні активи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба компанії.

Дивися повний текст Укрпошта продає непрофільні активи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:26

Канешн, в разгар кризиса давай продавай подешевле и поскорее.
idealstorm
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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