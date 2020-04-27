Про це повідомила пресслужба компанії.
Дивися повний текст Укрпошта продає непрофільні активи.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:26
Укрпошта продає непрофільні активи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта продає непрофільні активи.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:25
30 объектов (177 единиц)оценили всего в 3 миллиона долларов?
1 объект по цене трешки даже не в центре
Да там "одним лотом" две находящиеся рядом турбазы в «Конча-Заспе» только по по стоимости земли под ними потянут на всю ту сумму.
Дерибанщики
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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