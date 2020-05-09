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У "Нафтогазі" пояснили звільнення Вітренка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:36
Пропонуємо до обговорення:
У НАК "Нафтогаз України" пояснили скорочення посади і звільнення через два місяці виконавчого директора компанії Юрія Вітренка.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" пояснили звільнення Вітренка
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:36
Ну да, с Газпромом теперь же мир, взаимопонимание и дешевый газ ...
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