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У "Нафтогазі" пояснили
звільнення Вітренка

У "Нафтогазі" пояснили звільнення Вітренка
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:36

У "Нафтогазі" пояснили звільнення Вітренка

Пропонуємо до обговорення:
У НАК "Нафтогаз України" пояснили скорочення посади і звільнення через два місяці виконавчого директора компанії Юрія Вітренка.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" пояснили звільнення Вітренка.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:36

Ну да, с Газпромом теперь же мир, взаимопонимание и дешевый газ ...
mvi
 
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