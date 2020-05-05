RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві нарахували
1255 мільйонерів

У Києві нарахували 1255 мільйонерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:13

У Києві нарахували 1255 мільйонерів

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-квітня поточного року громадянами подано 9192 декларації про майновий стан і доходи.

Дивися повний текст У Києві нарахували 1255 мільйонерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88222
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:13

https://censor.net.ua/blogs/3195438/5_k ... dnovlennyu
arturkamd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото) 1, 2, 3
R2 » Сер 13 тра, 2020 14:14
20 1070
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 14:20
nyckatejib
ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але...
R2 » Пон 11 тра, 2020 12:05
6 861
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 12:06
ssnet
Від сьогодні в Києві дозволили продавати фастфуд і "каву...
R2 » Вів 05 тра, 2020 17:52
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 17:53
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85673)
14.05.2020 15:12
EximBonus Bot (1447)
14.05.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.