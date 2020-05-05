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У Києві нарахували 1255 мільйонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-квітня поточного року громадянами подано 9192 декларації про майновий стан і доходи.
Дивися повний текст У Києві нарахували 1255 мільйонерів
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:13
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