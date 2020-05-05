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Мінус 300 мільярдів рублів:
Газпром вперше пішов у збиток

Мінус 300 мільярдів рублів: Газпром вперше пішов у збиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:20

Мінус 300 мільярдів рублів: Газпром вперше пішов у збиток

Пропонуємо до обговорення:
Головна компанія ПАТ "Газпром" в першому кварталі 2020 року отримала 306,231 мільярда рублів збитку за російськими стандартами (РСБО).

Дивися повний текст Мінус 300 мільярдів рублів: Газпром вперше пішов у збиток.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:20

11,334-11,28=54 Нє? Можливо тоді 11,028? Фінанс.уа, не жлобіться на коректорів, бо дуже часто у вас подібні ляпи виникають і це не додає серйозності вашому виданню.
ovg
 
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