Головна компанія ПАТ "Газпром" в першому кварталі 2020 року отримала 306,231 мільярда рублів збитку за російськими стандартами (РСБО).
Дивися повний текст Мінус 300 мільярдів рублів: Газпром вперше пішов у збиток.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:20
Мінус 300 мільярдів рублів: Газпром вперше пішов у збиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінус 300 мільярдів рублів: Газпром вперше пішов у збиток.
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:20
11,334-11,28=54 Нє? Можливо тоді 11,028? Фінанс.уа, не жлобіться на коректорів, бо дуже часто у вас подібні ляпи виникають і це не додає серйозності вашому виданню.
|