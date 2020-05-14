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IKEA почала роботу на
українському ринку та запустила...

IKEA почала роботу на українському ринку та запустила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21

IKEA почала роботу на українському ринку та запустила...

Пропонуємо до обговорення:
IKEA повідомила Finance.ua, що розпочинає роботу на українському ринку та запускає Інтернет-магазин.

Дивися повний текст IKEA почала роботу на українському ринку та запустила онлайн-магазин.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Отличная новость но... заказ не оформляется пока увы!
vlakovalyov
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