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Чи може отримати допомогу по
безробіттю молода людина,...

Чи може отримати допомогу по безробіттю молода людина,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21

Чи може отримати допомогу по безробіттю молода людина,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті "Урядового порталу."

Дивися повний текст Чи може отримати допомогу по безробіттю молода людина, яка вперше шукає роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21

1000 и как на нее прожить в месяц? Даже на комуналку не хватит
egor6508
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