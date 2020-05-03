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Чи може отримати допомогу по безробіттю молода людина,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті "Урядового порталу."
Дивися повний текст Чи може отримати допомогу по безробіттю молода людина, яка вперше шукає роботу
.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21
1000 и как на нее прожить в месяц? Даже на комуналку не хватит
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