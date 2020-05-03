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Дивися повний текст Чи може отримати допомогу по безробіттю молода людина, яка вперше шукає роботу.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 16:21
Чи може отримати допомогу по безробіттю молода людина,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може отримати допомогу по безробіттю молода людина, яка вперше шукає роботу.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:05
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:46
Bodia , спасибо за дельный совет!
А если не могли откладывать и жили накапливая долги?
Или ваши родители дают вам на конфеты и сигареты, а вы откладывайте себе с конфет на сигареты?
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