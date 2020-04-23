У квітні дефіцит держбюджету США сягнув 737,851 млрд дол. у порівнянні з профіцитом в 160,304 млрд дол. за той же місяць минулого року.
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США за сім місяців зріс у 2,8 разу.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:49
Дефіцит бюджету США за сім місяців зріс у 2,8 разу
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Дивися повний текст Дефіцит бюджету США за сім місяців зріс у 2,8 разу.
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:49
А у нас то как ?
Все ещё ходим с протянутой рукой и иногда встаём на колени?
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