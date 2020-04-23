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Дефіцит бюджету США за сім
місяців зріс у 2,8 разу

Дефіцит бюджету США за сім місяців зріс у 2,8 разу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:49

Дефіцит бюджету США за сім місяців зріс у 2,8 разу

Пропонуємо до обговорення:
У квітні дефіцит держбюджету США сягнув 737,851 млрд дол. у порівнянні з профіцитом в 160,304 млрд дол. за той же місяць минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:49

А у нас то как ?
Все ещё ходим с протянутой рукой и иногда встаём на колени?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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