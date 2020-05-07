Експерт вважає, що "Україна уникла найгіршого сценарію".
Дивися повний текст Чи буде девальвація - банкір спрогнозував найближчий курс гривні.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:36
Чи буде девальвація - банкір спрогнозував найближчий...
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Дивися повний текст Чи буде девальвація - банкір спрогнозував найближчий курс гривні.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:36
ай да инвестиционный банкир.
ай да молодец.
вот бы кому никогда не доверил свои сбережения.
Козак считает, что “Украина избежала худшего сценария”.
подожди милок,все еще впереди.
и 30 будет и 40.
оптимист ты наш.
денег что нам собираются выделить хватит на удержание курса гривны на неделю,максимум.
при хороших качелях.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:55
Посмотрим осенью.
Сейчас нацбанк и не скупает особо валюту, а мог бы, и курс вниз бы пошел к 24. Но это кому-то не выгодно. Будут держать на 27 пару месяцев и тянуть карантин. На осень ждите смены уряда Шмыгаля и опустошения казны на выплаты сотрудникам. Сколько там ща дефицит? 300 ярдов? А что дальше?
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:00
не важно там сколько не хватает, это переходящее сальдо из года в год, в этот год больше в другой меньше. сейчас у всех не хватает, главное чтобы был план, и хотя бы хоть что-то работало, тогда все будет норм.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:12
Re: Чи буде девальвація - банкір спрогнозував найближчий...
Чтобы что-то работало, нужно чтобы на это был спрос. А чтобы был спрос - нужны деньги конечному потребителю. Если денег нет, то и спроса нет. Пока вся кухня перестроится - сжигаются резервы. Хватит резервов? Спорно. Запустят станок? несомненно. Вопрос когда. А когда запустят - держите гривну семеро.
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