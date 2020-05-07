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Чи буде девальвація - банкір
спрогнозував найближчий...

Чи буде девальвація - банкір спрогнозував найближчий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:02

  Faceless написав:Боже, какой бред...

Не претендую на абсолютную правоту.

К слову как раз в кассу видео от Онистрата
https://www.youtube.com/watch?v=B73q24JIWN4
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:49

Все зависит от того, что будет на середину августа-осень и будет ли нацбанк проводить эмиссию.
Delta7
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:59

вот что пишет мвф:
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.

а вот что пишет эксперд:
Украинцы были убеждены, что как только начинается кризис, особенно мировой, гривна должна обесцениваться. Внезапно в этом году не так – в мире бушует кризис, у нас безработица, пандемия, карантин, а гривна укрепляется, почему так?

шо не ясно?
избранные мы.
тому и эсперды у нас.
Tabak
 
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