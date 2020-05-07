Чи буде девальвація - банкір спрогнозував найближчий...
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.
а вот что пишет эксперд:
Украинцы были убеждены, что как только начинается кризис, особенно мировой, гривна должна обесцениваться. Внезапно в этом году не так – в мире бушует кризис, у нас безработица, пандемия, карантин, а гривна укрепляется, почему так?