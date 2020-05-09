Національний банк розробив мобільний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів.
Дивися повний текст Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з біометричних документів.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:48
Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з біометричних документів.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:48
Это сделали специально под Закон о финансовом мониторинге. К 2021 году все терминалы и банкоматы будут оборудованы считывающими приборами, которые будут читать ID-документы.
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