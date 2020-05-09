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Нацбанк запустив додаток
для зчитування даних з...

Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:48

Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розробив мобільний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів.

Дивися повний текст Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з біометричних документів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:48

Это сделали специально под Закон о финансовом мониторинге. К 2021 году все терминалы и банкоматы будут оборудованы считывающими приборами, которые будут читать ID-документы.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:31

KULANDALE
ID-"паспорта" существуют с 2016 года и давным давно надо было дать банкам возможность с ними работать так же как с обычными бумажными. Финмониторинг тут никаким боком: при предъявлении ID-карты в кассе банка клиента должны обслужить так же как и при предъявлении бумажного.

А вот открыть счёт (что напрямую к финмониторингу отношения не имеет) - до сих пор проблема, в основном из недоступности информации о прописке.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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