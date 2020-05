Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з...

Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:31

KULANDALE

ID-"паспорта" существуют с 2016 года и давным давно надо было дать банкам возможность с ними работать так же как с обычными бумажными. Финмониторинг тут никаким боком: при предъявлении ID-карты в кассе банка клиента должны обслужить так же как и при предъявлении бумажного.



А вот открыть счёт (что напрямую к финмониторингу отношения не имеет) - до сих пор проблема, в основном из недоступности информации о прописке.

