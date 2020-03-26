Працівники кіберполіції викрили три шахрайські call-центри, які «маскувалися» під служби безпеки банків.
Дивися повний текст Шахрайські кол-центри маскувалися під служби безпеки банків - кіберполіція (фото).
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:56
Шахрайські кол-центри маскувалися під служби безпеки...
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Дивися повний текст Шахрайські кол-центри маскувалися під служби безпеки банків - кіберполіція (фото).
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:56
" Мошеннические колл-центры, где работало более 150 человек". Вот каждому впаять хотя бы 3-ку, хотя бы условно!
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