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Шахрайські кол-центри маскувалися
під служби безпеки...

Шахрайські кол-центри маскувалися під служби безпеки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:56

Шахрайські кол-центри маскувалися під служби безпеки...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники кіберполіції викрили три шахрайські call-центри, які «маскувалися» під служби безпеки банків.

Дивися повний текст Шахрайські кол-центри маскувалися під служби безпеки банків - кіберполіція (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:56

" Мошеннические колл-центры, где работало более 150 человек". Вот каждому впаять хотя бы 3-ку, хотя бы условно!
LutsMan
 
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