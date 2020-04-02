Європарламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам.
Дивися повний текст Європарламент схвалив прискорений розгляд допомоги країнам-сусідам, Україні - €1,2 мільярда.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:07
Європарламент схвалив прискорений розгляд допомоги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європарламент схвалив прискорений розгляд допомоги країнам-сусідам, Україні - €1,2 мільярда.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:07
Кому интересно оригинал новости почитать на сайте самого Европарламента -
Цитирую - "Loans worth €3bn to partner countries to prop up economies ravaged by pandemic". Перевод - "Кредиты на сумму 3 млрд евро странам-партнерам для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии"
И кстати, "The current proposal is shorter in term than regular MFAs (one year instead of 2.5 years)", т.е. срок возврата кредита всего ОДИН ГОД, вместо обычных 2.5 лет!
Вы еще продолжаете называть "это" помощью ? Ну-ну... Очередная доза опиумному наркоману... Чем закончится, все и так знают.
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