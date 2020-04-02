RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Європарламент схвалив
прискорений розгляд допомоги...

Європарламент схвалив прискорений розгляд допомоги...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:07

Європарламент схвалив прискорений розгляд допомоги...

Пропонуємо до обговорення:
Європарламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам.

Дивися повний текст Європарламент схвалив прискорений розгляд допомоги країнам-сусідам, Україні - €1,2 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88229
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:07

Кому интересно оригинал новости почитать на сайте самого Европарламента - https://www.europarl.europa.eu/news/en/ ... y-pandemic
Цитирую - "Loans worth €3bn to partner countries to prop up economies ravaged by pandemic". Перевод - "Кредиты на сумму 3 млрд евро странам-партнерам для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии"

И кстати, "The current proposal is shorter in term than regular MFAs (one year instead of 2.5 years)", т.е. срок возврата кредита всего ОДИН ГОД, вместо обычных 2.5 лет!

Вы еще продолжаете называть "это" помощью ? Ну-ну... Очередная доза опиумному наркоману... Чем закончится, все и так знают.
LutsMan
 
Повідомлень: 779
З нами з: 10.06.08
Подякував: 180 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених...
R2 » Чет 02 кві, 2020 17:35
3 766
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 тра, 2020 00:20
larik338
На отримання допомоги по частковому безробіттю подали...
R2 » Чет 07 тра, 2020 22:20
1 207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 22:20
singan7
Уряд схвалив "карантинні зарплати" військовим і поліцейським 1, 2
R2 » Сер 29 кві, 2020 18:00
19 999
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:58
svetoch-10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.