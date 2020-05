Європарламент схвалив прискорений розгляд допомоги...

Додано: Чет 14 тра, 2020 22:07

Кому интересно оригинал новости почитать на сайте самого Европарламента -Цитирую - "Loans worth €3bn to partner countries to prop up economies ravaged by pandemic". Перевод - "на сумму 3 млрд евро странам-партнерам для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии"И кстати, "The current proposal is shorter in term than regular MFAs (one year instead of 2.5 years)", т.е.кредита всего, вместо обычных 2.5 лет!Вы еще продолжаете называть "это" помощью ? Ну-ну... Очередная доза опиумному наркоману... Чем закончится, все и так знают.