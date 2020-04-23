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Зеленський планує ветувати
скандальний закон про нові...

Зеленський планує ветувати скандальний закон про нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:37

Зеленський планує ветувати скандальний закон про нові...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський має намір ветувати ухвалений у січні ВР податковий закон №1210 зі своїми пропозиціями.

Дивися повний текст Зеленський планує ветувати скандальний закон про нові податкові правила.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:37

"Cреди прочего законопроект 1210 увеличивал налогообложение железорудных ГОКов, повышая фискальную нагрузку для “Метинвеста” Ахметова и Новинского (более 60% добычи железной руды в стране), “ArcelorMittal Кривой Рог” Лакшми Миттала и Ferrexpo Константина Жеваго" -
когда слышишь о "фискальной нагрузке" даже на слезу прошибает...
сегодня ГОКи применяя к какой-то там базе налогообложения ставку ренты 8% уплачивают около 26 гривен за тонну железорудного концентрата ...
если бы 1210 вступил в силу, то ГОКи применяя ставку 11% уплачивали бы около 35 гривен за тонну...
для прозрачности ситуации необходимо определить сопоставимую за базой налогообложения эффективную ставку ...
при декларируемой ГОКами себестоимости производства 1 тонны СЫРОГО железорудного концентрата в $45 и доходности в 25% (на складе ГОКа)...
действующая эффективная ставка ренты к стоимости КОНЦЕНТРАТА составляет 1,69% ...
по 1210 эффективная ставка ренты к стоимости КОНЦЕНТРАТА достигла бы 2,32% ...
в то время как ставка в Казахстане - 2,8% цены КОНЦЕНТРАТА, но публикуемого в журнале «MetalBulletin или другими словами в Китае, т.е. дороже на 30% издержек на транспорт...
что превращает эффективную ставку ренты по 1210 с 2,32% в реальную ставку 1,62% или на 42% меньше чем ставка на идентичный КОНЦЕНТРАТ в Казахстане ...
вот такое вот "ущемление" внедрял бы 1210
al_a_shurshun
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