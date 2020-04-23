Зеленський планує ветувати скандальний закон про нові...

Додано: Чет 14 тра, 2020 23:37

"Cреди прочего законопроект 1210 увеличивал налогообложение железорудных ГОКов, повышая фискальную нагрузку для “Метинвеста” Ахметова и Новинского (более 60% добычи железной руды в стране), “ArcelorMittal Кривой Рог” Лакшми Миттала и Ferrexpo Константина Жеваго" -

когда слышишь о "фискальной нагрузке" даже на слезу прошибает...

сегодня ГОКи применяя к какой-то там базе налогообложения ставку ренты 8% уплачивают около 26 гривен за тонну железорудного концентрата ...

если бы 1210 вступил в силу, то ГОКи применяя ставку 11% уплачивали бы около 35 гривен за тонну...

для прозрачности ситуации необходимо определить сопоставимую за базой налогообложения эффективную ставку ...

при декларируемой ГОКами себестоимости производства 1 тонны СЫРОГО железорудного концентрата в $45 и доходности в 25% (на складе ГОКа)...

действующая эффективная ставка ренты к стоимости КОНЦЕНТРАТА составляет 1,69% ...

по 1210 эффективная ставка ренты к стоимости КОНЦЕНТРАТА достигла бы 2,32% ...

в то время как ставка в Казахстане - 2,8% цены КОНЦЕНТРАТА, но публикуемого в журнале «MetalBulletin или другими словами в Китае, т.е. дороже на 30% издержек на транспорт...

что превращает эффективную ставку ренты по 1210 с 2,32% в реальную ставку 1,62% или на 42% меньше чем ставка на идентичный КОНЦЕНТРАТ в Казахстане ...

вот такое вот "ущемление" внедрял бы 1210