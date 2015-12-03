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Рашисты окончательно
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Рашисты окончательно раскрылись
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:46

Рашисты окончательно раскрылись

Вот что они сейчас обсуждают на глав.су в теме об отношениях с Украиной (американцам, полякам и прибалтам тоже читать).
Барристер
Москва
Сегодня в 22:56
Аляска продана, прибалтика куплена и отдана... Разговоры о жителях территорий был. Что мол тут и сейчас страдают и нам надо что то делать с жителями, а заодно и с землей.
А земля она никуда с планеты не денется - вернем свою и чужую прихватим. Вопрос когда - когда нам будет вы годно по ситуации. Вопрос о земле это вопрос большой политики, где про жителей о не вспоминают вообще.

Udgin
Петербург
50 лет
Такой путь мог бы быть запущен, если бы в 2013 ВПР РФ реализовала сценарий, аналогичный подавлению Пражской весны 1968 года. Все основания для этого можно было получить вроде просьбы о помощи свергнутого законного президента У. А после Пражского сценария при карманном президенте-марионетке можно было бы запускать и другие процессы. Мне в 2013 казалось, что ВПР РФ так и сделает. Более того, я и сейчас думаю, что такой сценарий - подавления майданного переворота силами РФ - был бы менее вреден для нас, чем тот, который фактически реализовался (я конечно не так информирован, как Кремль, но ИМХО).

Волжанин от 14.05.2020 20:15:00
Призывает к раздроблению Украины и захвату причерноморских земель и очистке территорий от неугодных людей. Потом пишет:
И вообще, приморские земли, это всегда актив.

Вот с этого и надо было начинать! А то уззкий мир, новодрочия...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:02

hxbbgaf
Доброй ночи! На дворе 2020г. Все это известно уже давно. Кстати лично мною замечено, чем старше рашист, тем оно более кровожаднее.
kasikdarlics
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