Рашисты окончательно раскрылись

Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:46

Барристер

Москва

Сегодня в 22:56

Аляска продана, прибалтика куплена и отдана... Разговоры о жителях территорий был. Что мол тут и сейчас страдают и нам надо что то делать с жителями, а заодно и с землей.

А земля она никуда с планеты не денется - вернем свою и чужую прихватим. Вопрос когда - когда нам будет вы годно по ситуации. Вопрос о земле это вопрос большой политики, где про жителей о не вспоминают вообще.

Udgin

Петербург

50 лет

Такой путь мог бы быть запущен, если бы в 2013 ВПР РФ реализовала сценарий, аналогичный подавлению Пражской весны 1968 года. Все основания для этого можно было получить вроде просьбы о помощи свергнутого законного президента У. А после Пражского сценария при карманном президенте-марионетке можно было бы запускать и другие процессы. Мне в 2013 казалось, что ВПР РФ так и сделает. Более того, я и сейчас думаю, что такой сценарий - подавления майданного переворота силами РФ - был бы менее вреден для нас, чем тот, который фактически реализовался (я конечно не так информирован, как Кремль, но ИМХО).

И вообще, приморские земли, это всегда актив.

Вот что они сейчас обсуждают на глав.су в теме об отношениях с Украиной (американцам, полякам и прибалтам тоже читать).Волжанин от 14.05.2020 20:15:00Призывает к раздроблению Украины и захвату причерноморских земель и очистке территорий от неугодных людей. Потом пишет:Вот с этого и надо было начинать! А то уззкий мир, новодрочия...