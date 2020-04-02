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"Украерорух": без допомоги держави до кінця травня кошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:54
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ( "Украерорух") заявляє, що без фінансової допомоги держави до кінця травня наявні на рахунках кошти будуть повністю вичерпані, що ставить під загрозу виплату заробітної плати та підтримання життєдіяльності підприємства.
Дивися повний текст \"Украерорух\": без допомоги держави до кінця травня кошти на рахунках будуть повністю вичерпані
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:55
У меня каждый месяц деньги на счету исчерпываются. Где можно занять очередь за государственной помощью? Готов ежедневно коммуницировать с органами государственной власти для решения финансового вопроса
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Амвросий
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