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"Украерорух": без допомоги
держави до кінця травня кошти...

"Украерорух": без допомоги держави до кінця травня кошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:54

"Украерорух": без допомоги держави до кінця травня кошти...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ( "Украерорух") заявляє, що без фінансової допомоги держави до кінця травня наявні на рахунках кошти будуть повністю вичерпані, що ставить під загрозу виплату заробітної плати та підтримання життєдіяльності підприємства.

Дивися повний текст \"Украерорух\": без допомоги держави до кінця травня кошти на рахунках будуть повністю вичерпані.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:55

У меня каждый месяц деньги на счету исчерпываются. Где можно занять очередь за государственной помощью? Готов ежедневно коммуницировать с органами государственной власти для решения финансового вопроса
Амвросий
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