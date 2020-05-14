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Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Українські виробники змогли повністю наситити ринок засобами індивідуального захисту, тому розглядається рішення про скорочення заборони на експорт засобів індивідуального захисту.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:31
Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.
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