RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україні вистачить: в Кабміні
запропонували почати продаж...

Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:31

Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Українські виробники змогли повністю наситити ринок засобами індивідуального захисту, тому розглядається рішення про скорочення заборони на експорт засобів індивідуального захисту.

Дивися повний текст Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж масок за кордон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88230
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:31

Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1968
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LOKY і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Замінити маршрутки": в Україні можуть впровадити нову... 1, 2
R2 » Чет 14 тра, 2020 10:46
13 622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 23:21
Laven
Як вийти в онлайн і почати продавати - FinUpDate: випуск...
R2 » Чет 14 тра, 2020 21:53
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 21:53
KULANDALE
Продаж російського Сбербанку відбувся з порушенням...
R2 » Сер 13 тра, 2020 09:46
2 181
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 14:19
neopmet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.