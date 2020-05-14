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Україні вистачить: в Кабміні
запропонували почати продаж...

Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:31

Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Українські виробники змогли повністю наситити ринок засобами індивідуального захисту, тому розглядається рішення про скорочення заборони на експорт засобів індивідуального захисту.

Дивися повний текст Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж масок за кордон.
R2
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Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:48

по полторы грн было
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:50

когда будет по 2 грн можно и на экспорт
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:13

Карманы у них насытились, дальше наши бомжи по таким ценам не берут, вот и на экспорт можно.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:16

Если производители масок имеют шанс заработать, еще и завезя валюту, то глупо не дать им шанс. Чем больше объем, тем меньше себестоимость. От 1000 штук сейчас норм маски от 5 грн.
ssnet
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