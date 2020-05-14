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Україні вистачить: в Кабміні
запропонували почати продаж...

Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:31

Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Українські виробники змогли повністю наситити ринок засобами індивідуального захисту, тому розглядається рішення про скорочення заборони на експорт засобів індивідуального захисту.

Дивися повний текст Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж масок за кордон.
R2
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Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:48

по полторы грн было
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:50

когда будет по 2 грн можно и на экспорт
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:13

Карманы у них насытились, дальше наши бомжи по таким ценам не берут, вот и на экспорт можно.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:16

Если производители масок имеют шанс заработать, еще и завезя валюту, то глупо не дать им шанс. Чем больше объем, тем меньше себестоимость. От 1000 штук сейчас норм маски от 5 грн.
ssnet
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В Охматдит врачи сами за свои деньги покупают средства защиты, а они насытили рынок.
viktoriam8873
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:03

  sena_2008atp написав:Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.


.До карантина стоила 76 коп:
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:58

  edvardd написав:
  sena_2008atp написав:Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.


.До карантина стоила 76 коп:

Да сколько уже можно тему мусолить?!! -- Жванецкий со своими раками ее уже лет с 30 назад полностью раскрыл...
"До карантина стоила". -- что мешало их и купить "до карантина" -- при первых новостях из Китая о полном локдауне?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:33

Конечно насытили. По такой цене люди носят маски по три недели одну. Им плевать ,что на замену масок по такой цене нет денег. Вчера получил пенсию 1638грн. Не добавили ни копейки. За что менять маски? Вот и насытили.
valera2011
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