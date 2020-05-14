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Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Українські виробники змогли повністю наситити ринок засобами індивідуального захисту, тому розглядається рішення про скорочення заборони на експорт засобів індивідуального захисту.
Дивися повний текст Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж масок за кордон
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R2
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:31
Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:48
по полторы грн было
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bobo
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:50
когда будет по 2 грн можно и на экспорт
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bobo
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:13
Карманы у них насытились, дальше наши бомжи по таким ценам не берут, вот и на экспорт можно.
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tigr-uu
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:16
Если производители масок имеют шанс заработать, еще и завезя валюту, то глупо не дать им шанс. Чем больше объем, тем меньше себестоимость. От 1000 штук сейчас норм маски от 5 грн.
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ssnet
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:04
В Охматдит врачи сами за свои деньги покупают средства защиты, а они насытили рынок.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:58
edvardd написав: sena_2008atp написав:
Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.
.До карантина стоила 76 коп:
Да сколько уже можно тему мусолить?!! -- Жванецкий со своими раками ее уже лет с 30 назад полностью раскрыл...
"До карантина стоила". -- что мешало их и купить "до карантина" -- при первых новостях из Китая о полном локдауне?
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_hunter
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:33
Конечно насытили. По такой цене люди носят маски по три недели одну. Им плевать ,что на замену масок по такой цене нет денег. Вчера получил пенсию 1638грн. Не добавили ни копейки. За что менять маски? Вот и насытили.
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valera2011
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П'ят 15 тра, 2020 10:38
freeze
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